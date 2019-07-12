Как сделать сладкую колбаску из печенья в домашних условиях?

Альтернатива магазинной кондитерской продукции – домашние сладости, не имеющие в своем составе вредных пищевых добавок. Если хочется порадовать семью сладким, но стоять у плиты и тратить уйму времени желания нет, то сладкая колбаска из печенья как в детстве станет лучшим вариантом. Этот десерт порадует детей и взрослых своей изысканностью, необычностью. Процесс приготовления лакомства не потребует временных затрат, себестоимость изделия по итогу небольшая, а необходимые ингредиенты найдутся на кухне каждой хозяюшки.

Как приготовить вкусную шоколадную колбаску: советы

Молодые хозяйки задаются вопросом, как сделать шоколадную колбасу из печенья в домашних условиях, чтобы лакомство получилось вкусным. Для этого стоит учесть несколько ключевых правил:

Лучше использовать качественное сливочное масло с высоким показателем жирности (82,5% и больше). Не стоит применять продукт с растительными добавками. Сливочное масло рекомендуется заблаговременно вытащить из холодильника и нагреть до комнатной температуры. Рекомендуется отдавать предпочтение песочному печенью. Больше всего подходит «Юбилейное», «Минусинское» или «Детское сахарное». Оно должно хорошо ломаться, но не крошиться при легком надавливании. Многие хозяйки, сторонницы безотходного производства выпечки, используют сухие бисквитные коржи домашнего приготовления, которые остались недоеденными. После приготовления готовую колбасу нужно отправить в морозильную камеру на несколько минут, для того чтобы продукт быстро и качественно застыл. Сгущенку покупать с пометкой на упаковке ГОСТ, это означает, что продукт качественный и произведен согласно всем стандартам и технологиям. Рекомендуется попробовать сгущать молоко самостоятельно. Можно поэкспериментировать с добавлением различных пряностей, специй. Они придадут сладости приятных азиатских ноток. Необходимо строго соблюдать пропорции при изготовлении колбаски. Любое отклонение от нормы усложнит формирование и застывание лакомства.

Шоколадная колбаса из печенья готовится быстро, не требует термической обработки и имеет немало вариаций. Подключая фантазию и экспериментируя, можно создать настоящие кулинарные шедевры.

Рецепты приготовления сладкой колбасы

Существует множество вариантов изготовления такого домашнего десерта как шоколадная колбаска из печенья. Это дает возможность каждой хозяйке выбрать подходящий по вкусу способ.

Классический рецепт шоколадной колбасы из печенья

Сладкая колбаска из печенья и какао, рецепт с фото пошагово и подробной инструкцией, поможет с точностью до деталей создать его и получить вкусное изысканное лакомство.

Для приготовления понадобится:

450 г печенья;

5 ст. л. молока;

250 г масла;

150 г сахара;

3 ст. л. какао.

Пошаговый классический рецепт с фото:

Печенье в количестве 150 грамм раскрошить вручную на большие кусочки. С помощью ступки довести остальную часть продукта до крошки. В другую емкость влить молоко, подогреть, не доводя до кипения. Всыпать сахар, масло, какао и размешать. Добавить в полученную массу крошку и мешать до однородного состояния. Смесь должна быть не жидкой, легко собираться лопаткой. Внести оставшиеся кусочки печенья, продолжая тщательно размешивать состав. Он должен держать форму и немного липнуть к рукам. Переложить готовую массу в целлофановый пакет, сформировав колбаску. Дополнительно завернуть в полотенце, чтобы лакомство не потеряло форму. Оставить в морозилке на ночь. Перед употреблением присыпать сладкую колбаску, используя сахарную пудру, после чего при подаче к столу нарезать небольшими дольками.

Важно! Рецепт предполагает использование только свежего коровьего молока высокой жирности. Также его можно заменить 10% сливками.

Кондитерская колбаска из печенья без какао

Какао можно заменить свежими ирисками. Важно ответственно подойти к их выбору и приобрести именно мягкие конфеты, тающие в руках.

Список компонентов:

200 г печенья;

50 г орехов;

150 г ирисок;

100 г масла.

Простой рецепт:

В небольшой емкости измельчить печенье, добавить орехи. Отдельно соединить ириски и сливочное масло, растопить, нагревая на медленном огне не более 5 минут. Жидкий состав вылить к смеси из орехов и печенья, тщательно размешать. Быстро уложить сладкую массу в пленку, пока ирис не начал, остывая, твердеть и сделать колбаску. Разместить в холодильнике на 6 часов.

Сладкая колбаска как в детстве

Сладкая колбаска из печенья как в детстве готовится без сгущенки, но с нежным кремом. Часто используют ганаш или шоколадную глазурь.

Для изготовления детской сладости потребуется:

300 г печенья;

150 г сахара;

2 яйца;

200 г масла;

4 ч. л. какао;

орехи.

Чтобы получить сладкую колбаску, необходимо:

Раскрошить печенье до образования разнокалиберных частиц. Масло соединить с сахаром и отправить на огонь, подогреть, не доводя до кипения. Отдельно взбить яйца и соединить их со смесью из масла и сахара. Добавить к полученной массе какао-порошок, вскипятить. Крошки залить приготовленным кремом, всыпать орехи и сформировать сладкую колбаску, которую обтянуть пленкой. Убрать вкусный и сладкий десерт в холодильник на 5 часов.

Шоколадная колбаска со сгущенкой

Сладкая колбаска из печенья со сгущенкой порадует превосходным вкусом, благодаря содержанию в ее составе сгущенного молока. Этот рецепт не предусматривает использование масла и орешков.

Список ингредиентов:

2 плитки шоколада;

½ банки сгущенки;

300 г печенья.

Пошаговое руководство по изготовлению десерта:

Растопить шоколад до однородности, не кипятить. Внести сгущенку, тщательно перемешать. Печенье всыпать в пакет из целлофана, прокатить скалкой, пересыпать в сладкую шоколадную смесь. Перемешать, поместить в пергаментную бумагу, сделать сладкую колбаску и оставить ее в морозилке на 4 часа.

Совет! Чтобы улучшить вкус десерта, рекомендуется взять по одной упаковке молочного и черного шоколада.

Колбаска из печенья к чаю

Шоколадная колбаса из печенья и какао получается нежной и ароматной, поэтому стоит подать ее к столу во время чаепития. Сливочное масло лучше заранее оставить в комнатных условиях, чтобы оно смогло принять нужную консистенцию.

Набор компонентов для сладкой колбаски:

600 г песочного печенья;

250 г сгущенного молока;

150 г орехов;

200 г масла;

5 ч. л. какао;

ваниль.

Порядок действий для создания сладкой колбаски из печенья:

Растереть печенье на частицы разных размеров. Орехи измельчить в порошок с помощью специального комбайна. Смешать с растаявшим маслом, размешать. Засыпать какао и ваниль, залить сгущенное молоко. Вложить в пакет, собрать сладкую колбасу, убрать в морозильную камеру на 4 часа.

Шоколадная колбаса с мармеладом

Шоколадная колбаса из печенья, пошаговый рецепт, который сможет приготовить даже неопытная хозяйка, можно усовершенствовать, добавив мармелад.

Для приготовления взять:

200 г печенья;

100 г мармелада;

100 г масла;

10 г какао;

200 г сахара.

Поэтапный рецепт сладкой колбаски из печенья:

Измельченное печенье соединить с нарезанным мармеладом. В отдельной емкости смешать масло, какао и сахар, отправить варить, включив медленный огонь. Как масса остынет, прибавить к ней печенье и мармелад. Обернуть готовую массу в пленку и придать правильную форму. Отправить сладкую колбасу в морозильную камеру на 7 часов.

Сладкая колбаска с бананом

Сладкая колбаска из печенья по классическому рецепту уже немного приелась, поэтому можно видоизменить, дополнив бананами. Чтобы приготовить необычное сладкое кондитерское изделие, необходимо иметь в наличии:

300 г печенья;

2 банана;

100 г масло;

300 г сахара;

30 г молока;

20 г какао.

Способ изготовления:

Печенье измельчить вручную. Масло, сахар и молоко смешать в отдельной емкости и подогреть с помощью водяной бани. Нарезать бананы небольшими частями. Все подготовленные компоненты соединить и обернуть получившуюся массу фольгой, сделать форму сладкой колбаски и убрать в холодильник на 12 часов.

Кондитерская колбаса «салями»

Для приготовления кондитерской колбасы, рецепт которой под силу каждой хозяйке, потребуются такие ингредиенты:

400 г печенья;

100 г шоколада;

100 г масла;

50 г какао;

300 мл сгущенного молока;

орехи.

Последовательность действий:

Орехи смешать с печеньем, которое предварительно измельчить. В отдельной емкости соединить шоколад, масло, какао, отправить состав варить на 10 минут, включив слабый огонь. Затем залить сгущенку и вскипятив, снять с плиты. Немного охладить и смешать с остальными ингредиентами. Обернуть полиэтиленом и оставить сладкое изделие в морозилке на 3 часа.

Шоколадная колбаска с орешками и изюмом

При работе с изюмом стоит помнить, что заранее его требуется запарить и оставить на 30 минут в кипятке. После жидкость слить, а сухофрукт промокнуть салфеткой. Для сладкой колбаски нужно взять:

1 ст. орехов;

100 г масла;

45 г какао;

250 г сахара;

50 мл молока;

100 г изюма.

Приготовление включает несколько этапов:

Перетереть орехи и печенье. Подогреть масло, заранее смешанное с какао, сахаром, молоком. В другой емкости соединить все подготовленные ингредиенты и сформировать колбаску. Убрать сладкое лакомство в холодильник на 24 часа.

Шоколадная колбаска с кокосовой стружкой

Приготавливать десерты с добавлением кокосовой стружкой нужно осторожно. Не стоит забывать, что перед использованием такой ингредиент необходимо залить кипятком и подождать до набухания.

Набор продуктов:

300 г печенья;

150 г масла;

50 г какао;

45 мл молока;

300 г сахара;

120 г кокосовой стружки.

Порядок действий пошагово:

Измельчить печенье. Соединить масло, какао, сахар и молоко, варить до приобретения однородности. Немного остудить и соединить с печеньем, сформировать колбасу и убрать в морозилку, предварительно закрыть фольгой. После достать сладкий десерт и обвалять в кокосовой стружке.

Кондитерская колбаска с творогом

Начинка, содержащая творог и сгущенку, придаст сладкой колбасе оригинальности, а пеканы, что в отличие от грецких орехов не имеют горчинки, отлично дополняют его.

Список компонентов:

450 г печенья;

150 г масла;

150 г сахара;

6 ст. л. какао;

100 г. пекана;

200 г вареной сгущенки;

200 г творога.

Чтобы приготовить кондитерскую сладкую колбасу с творогом, необходимо:

Сладкий пекан и печенье перетереть. Растопить сливочное масло, смешать с сахаром и половиной требуемой дозы какао. Соединить жидкую массу с крошкой. Сгущенку соединить с творогом и хорошо размешать. Тесто разместить слоем на пищевую пленку, в центр выложить творожную начинку и, приподняв края пленки, завернуть десерт рулетом. Отправить сладкую колбасу в холодильник на 5-6 часов.

Совет! Творог рекомендуется заранее подготовить, протерев через сито, чтобы он был мягче и нежнее. Какао предварительно просеять для обогащения его кислородом.

Чтобы разнообразить рацион питания полезными сладостями, можно приготовить такой десерт как сладкая колбаска из печенья, что поможет ощутить аромат и вкус детства, окунуться в воспоминания о прошлом. С таким простым лакомством с легкостью справится каждая хозяйка без опыта в приготовлении кондитерских изделий.