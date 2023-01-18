Шоколадные кексышоколадные кексы
Любая хозяйка в стремлении порадовать своих родных вкусной выпечкой, постоянно экспериментируют с разными рецептами. Достойной альтернативой тортов, на приготовление которых требуется много времени и сил, можно назвать шоколадный...
Другие шоколадные десертышоколадный чизкейк рецепт
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Чизкейк – популярный во всем мире десерт. Если есть желание приготовить в домашних условиях шоколадный чизкейк, рецепт можно подобрать на любой вкус – с выпечкой и без, в...
Марки шоколадаконфеты, которые не стоит покупать
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С давних пор российский шоколад пользовался популярностью не только у граждан Союза, но и за рубежом. Даже ребенок знал названия таких шоколадных фабрик, как «Рот Фронт», «Бабаевская», «Красный...
Шоколадные кексыновогодние капкейки
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Новогодние капкейки 2023 год помогут встретить в максимально вкусном настроении. Оригинальные пирожные-кексы приготовить очень просто. А интересные идеи декора сделают десерт нарядным и ярким. Ароматные и воздушные кексики...
Шоколад для украшениякак украсить новогодний торт шоколадом
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Аппетитные и красивые блюда, украшающие новогодний стол, дарят еще больше праздничных ноток. И это прежде всего десерты. Сладости не только порадуют ребятишек, но и разбудят во взрослых сердцах...
Шоколадные тортыновогодний торт 2023
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Торт на Новый год 2023 с праздничным декором подчеркнет зимнее настроение. Яркое оформление, забавные ароматные символы года порадуют не только детей, но и напомнят взрослым о чувстве предвкушения...
Шоколад для украшениякак украсить торт конфетами и шоколадками
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Профессиональный кондитер должен знать, как украсить торт конфетами и шоколадками. Это простой, доступный способ декорирования, который не занимает много времени. Поможет быстро украсить торт, при этом выглядеть будет...
Шоколадные тортыторт в виде елки
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Испечь торт «Елочка» на Новый год не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. В рецептах этой выпечки нет никаких труднодоступных ингредиентов, а из инвентаря понадобятся...
Шоколадные рецептыдесерты на новый год
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Несмотря на то что главные символы 2023 года, кролик и кот, не кушают сладкое, встретить праздник важно с правильными угощениями. Новогодние сладости обязательно должны быть на столе. Это...
Шоколад своими рукамиподелки из конфет своими руками
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Новый год – это праздник, в который все ждут чуда. И дети, и взрослые. Но с каждым годом все сложнее угодить своим близким и подобрать подходящий подарок. Поэтому...

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